شكرا لقرائتكم خبر عن الأثنين.. بدء فعاليات الملتقى الأول للجامعات المصرية والسودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات، بالإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، بوزارة التعليم العالى، إنه بالتعاون مع جامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، بدء فعاليات الملتقى الأول للجامعات المصرية والسودانية، بمشاركة 37 جامعة سودانية، والعديد من الجامعات المصرية، وذلك يومى 19-20 فبراير الجارى، بدار الضيافة بجامعة عين شمس.

يأتى هذا الملتقى تنفيذا للبرنامج التنفيذى المشترك بين البلدين، والذى تم توقيعه فى أكتوبر. 2018م خلال انعقاد القمة الرئاسية بالخرطوم.

يهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والسودانية، وتوفير فرص عقد اتفاقيات مشتركة، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس، والتبادل الطلابى بين البلدين، وكذلك زيادة التعاون فى البرامج التعليمية المشتركة، والتعاون فى مجال المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.

ويناقش الملتقى عددًا من الأوراق العلمية، منها: رؤية التعليم العالي فى البلدين وإستراتيجية البحث العلمى في مصر والسودان والتعاون فى مجال البحث العلمي، وجهات تمويل المشروعات البحثية، وتوفير منح تدريبية للباحثين السودانيين بالمراكز البحثية المصرية.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالوزارة، إلى أن هذا الملتقى يأتى تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتنفيذ مشروعات مشتركة بين البلدين وانطلاقا من توجه الدولة المصرية للاهتمام بالعمق الإفريقى لجمهورية مصر العربية، وفتح قنوات التعاون بين الجهات المعنية علي كافة المستويات لتفعيل وزيادة ودعم التواجد المصرى بالقارة الإفريقية، وأن يكون لها دور زيادى نحو تحقيق الرؤية الإفريقية، وذلك فى إطار تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019، وفى ضوء الخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى وتوصيات اللجنة الرئاسية العليا المصرية السودانية.

وأكد الدكتور مرتضى على عثمان المستشار الثقافى بسفارة السودان بالقاهرة، على أهمية مثل هذه الملتقيات العلمية فى توطيد علاقات التعاون العلمى والبحثى بين البلدين وإتاحة الفرصة لمؤسسات التعليم العالي للعمل المشترك والتكامل فى كافة جوانبه العلمية والبحثية وفق الخطط الإستراتيجية للبلدين مساهمة منها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإبراز دورها في خدمة المجتمع وتحقيق الرفاهية لشعبي وادي النيل.

كما أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، على أهمية التعاون العلمى والبحثي بين الجامعات المصرية والسودانية وتفعيل اتفاقيات التعاون بين جامعة عين شمس وعدد من الجامعات السودانية وعلى رأسها جامعة الخرطوم والتى تم التوقيع معها خلال الزيارة التى قام بها للخرطوم فى أغسطس ٢٠١٨، تأكيدا لعمق العلاقات الأكاديمية والبحثية بين الجامعتين، مشيرا إلى إقامة معرض تعليمي وبحثى بمشاركة الجامعات المصرية والسودانية على هامش الملتقى.