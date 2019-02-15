التنظيم والإدارة يوافق على إعلانات وظائف قيادية بـ 6 وزارات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، على الطلبات المقدمة للإعلان عن شغل وظائف قيادية بست وزارات هي (الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والنقل، والطيران المدني، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) على موازنة العام المالي الجاري (2018 - 2019).

وذكر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في بيان اليوم (الجمعة) أنه وافق لوزارة الزراعة على الإعلان عن شغل وظيفة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية وذلك بموازنة المديرية، والإعلان عن 3 وظائف رئيس إدارة مركزية، و19 وظيفة مدير عام بموازنة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

كما وافق لوزارة التنمية المحلية على الإعلان عن وظيفة رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة، و9 وظائف مدير عام بموازنة الوزارة، ووافق أيضا لوزارة الصحة على الإعلان عن شغل وظيفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وذلك بموازنة الهيئة، وكذلك وظيفة رئيس قطاع الرعاية العلاجية بديوان الوزارة وعلى موازنتها.

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ووافق الجهاز أيضا لوزارة النقل على الإعلان عن شغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون الملاحية، وذلك بموازنة الهيئة العامة للنقل النهري، و لوزارة الطيران على الإعلان عن شغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ووافق لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على شغل وظيفة مدير مديرية الإسكان بمحافظة المنوفية، وذلك بموازنة الوزارة.

كما وافق أيضا لمحافظة كفر الشيخ على الإعلان عن وظيفة مدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية، بموازنة المحافظة للعام المالي الجاري، ووافق لجامعة الإسكندرية على الإعلان عن وظيفة أمين الجامعة.

يذكر أن موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تأتي في إطار القيام بدوره وفقا لنص المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، لشغل الوظائف التي خلت لبلوغ شاغليها السن القانونية، وفي إطار تصعيد الكفاءات من الصف الثاني، وتلبية احتياجات العمل.

ويمكن لراغب الترشح للوظيفة متابعة الإعلان عن تلك الوظائف على بوابة الوظائف الحكومية بموقع الحكومة المصرية على الشبكة الدولية، حيث يمكن للراغبين التقدم للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالجهة المعلنة عن الوظيفة، وعقب اجتيازه الاختبارات المقررة واختياره من قبل اللجنة، يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تدريبه على مقتضيات وظيفته الجديدة.