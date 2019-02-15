"السياحة" تبحث سبل تعزيز التعاون مع مقاطعة سيتشوان الصينية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

بحثت الدكتورة سها بهجت، مستشارة وزيرة السياحة للتدريب، مع نائب محافظ مقاطعة سيتشوان الصينية جان لين والوفد المرافق له؛ الذي يضم ممثلين عن القطاع الحكومي من قطاعات الدعاية والآثار والثقافة والسياحة بالمقاطعة، خلال زيارتهم إلى مصر أوجه التعاون بين البلدين.

وأكدت بهجت - التي شاركت في الاجتماع نيابة عن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط - أهمية السوق الصينية كأحد أهم الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة للسياحة المصرية، مشيرة إلى أن عام 2018 شهد توافد العديد من السائحين الصينين إلى مصر، وأن هناك تطلعا لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الصين إلى مصر.

وتطرقت مستشارة الوزيرة للحديث عن المتحف المصري الكبير، لافتة إلى أن الترويج لافتتاح المتحف تحت شعار (GEM2020) يعد أحد المحاور الأساسية للحملة الترويجية للسياحة المصرية، مؤكدة أنه يعد أكبر متحف للآثار على مستوي العالم‪.

وأشارت إلى التعاون القائم مع الجانب الصيني، وتبادل الخبرات في مجال التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري، وخاصة فيما يتعلق بالمطبخ الصيني تلبية لاحتياجات السائحين الصينيين بمصر، ونظرا لإقبال الشعب المصري علي الطعام الصيني، وفي هذا الشأن اقترح نائب محافظ مقاطعة سيتشوان الصينية مشاركة الشيفات المصريين بالدورات التدريبية التي تنظم في هذا المجال بالصين.

من جهته، أعرب محافظ مقاطعة سيتشوان الصينية عن تطلع بلاده إلى مزيد من التعاون الثقافي والأكايمي والسياحي، لافتا إلى احتفالات عيد الربيع الصيني هذا العام في مصر، والذي تم خلالها توافد العديد من السائحين الصينيين لزيارة مصر، مؤكدا شغف السائحين الصينين بالآثار والحضارة المصرية.

كما قدم نائب محافظ المقاطعة مقترحا بالتعاون بين أساتذة كلية الآثار بجامعة القاهرة وأساتذة الآثار بدولة الصين لتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين، ودعوة أساتذة الآثار المصريين لزيارة الصين لرؤية الآثار الصينية؛ بالإضافة إلى إعداد أبحاث ودراسات مقارنة بين الآثار المصرية التي تم اكتشافها مؤخرا والآثار الصينية التي تم اكتشافها مؤخرا في مقاطعة (سيتشوان)، مؤكدا وجود تشابه بين الحضارتين المصرية والصينية.

وفي سياق متصل، بحث رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة المهندس أحمد يوسف، خلال لقائه، بنائب رئيس المقاطعة الصينية سيتشوان والوفد، سبل تنشيط السياحة بين مصر والصين، خاصة بعد تشغيل خط طيران مباشر جديد بين مصر والصين، واستقبال أولى الرحلات الصينية القادمة من مقاطعة سيتشوان الصينية إلى مدينة القاهرة، ما سيساهم في جذب مزيد من الحركة السياحة الوافدة من السوق الصينية.

وأبدى نائب محافظ المقاطعة سعادته بزيارة مصر، متمنيا أن تشهد العلاقات المصرية الصينية مزيد من التعاون وخاصة مع مقاطعة سيتشوان خلال الفترة المقبلة.

وتحدث نائب المحافظة الصينية عن المعرض الدولي الذي سيُقام بمقاطعة سيتشوان بالصين في شهر سبتمبر القادم، لتعزيز التواصل السياحي بين الدول، حيث سيشهد مشاركات دولية عديدة، مؤكدا أن المشاركة المصرية في المعرض سيكون لها مردود إيجابي على حركة السياحة الصينية ‪ الوافدة إلى مصر.

ووجه نائب المحافظة الصينية الدعوة للدكتورة رانيا المشاط ورئيس هيئة تنشيط السياحة ومستشارة الوزيرة للتدريب للمشاركة في هذا المعرض.

من جهته، أوضح المهندس أحمد يوسف أن هذا المعرض يعتبر فرصة للتعرف على شركات السياحة الصينية عن قرب وعن احتياجات السائح الصيني، بالإضافة إلى الترويج للمنتجات السياحية الجديدة في مصر، والترويج للمنتج السياحي الثقافي الذي يهتم به السائح الصيني‪.