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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
توقع مركز التنبؤ بالفيضان والسيول التابع لوزارة الري، سقوط أمطار على محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، اليوم الجمعة، تكون غزيرة على السواحل الشمالية.
ونشر المركز، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خرائط ونماذج بيانية للمناطق المتوقع سقوط الأمطار عليها اليوم وغدًا السبت.
وقال المركز إنه من المتوقع سقوط أمطار قد تصل شدتها إلى ١٠ مم على السواحل الشمالية، وتقل شدتها على محافظات الوجة البحرى والقاهرة وشمال الصعيد.
ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وتمتد إلى داخل مطروح وأجزاء من سيناء، غدًا السبت.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم وغدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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