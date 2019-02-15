بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم وغدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

توقع مركز التنبؤ بالفيضان والسيول التابع لوزارة الري، سقوط أمطار على محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، اليوم الجمعة، تكون غزيرة على السواحل الشمالية.

ونشر المركز، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خرائط ونماذج بيانية للمناطق المتوقع سقوط الأمطار عليها اليوم وغدًا السبت.

وقال المركز إنه من المتوقع سقوط أمطار قد تصل شدتها إلى ١٠ مم على السواحل الشمالية، وتقل شدتها على محافظات الوجة البحرى والقاهرة وشمال الصعيد.

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ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وتمتد إلى داخل مطروح وأجزاء من سيناء، غدًا السبت.



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