وزير الإسكان يكشف عن نبوءة "مدبولي" له قبل توليه الوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمناقشة مقترح مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري.

حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والمهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، وقيادات وزارة الإسكان، وعدد من المستثمرين والمطورين العقاريين.

في بداية الاجتماع، أعرب الدكتور مصطفي مدبولي عن سعادته قائلاً: "هذه فرصة سعيدة، لأنه أول اجتماع بحضور أخي وزميلي الدكتور عاصم الجزار، بعد توليه مسئولية وزارة الإسكان"، مُطالباً من الجميع دعمه في هذه المرحلة، خاصة أن هذا القطاع هو قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، بحسب بيان لمجلس الوزراء اليوم الجمعة.

كما عبّر رئيس الوزراء عن سعادته بوجود اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء كامل الوزير، مُشيراً إلى أنهما يٌعدان شريكين فيما تم إنجازه في الفترة السابقة.

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من جانبه، تقدم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بالشكر إلى رئيس الوزراء، قائلاً: "أشكر أخي الأكبر الدكتور مصطفي مدبولي، وأود أن أعرب عن تقديري له كونه هو أول من أتي بي من الجامعة، حيث كنت أستاذاً في كلية التخطيط العمراني، وعندما جاء بي إلى هيئة التخطيط العمراني، قال لي في أول يوم أنت ستجلس في مكاني، وهذا ما حدث، حيث توليت بعده مسئولية الهيئة، ثم الوزارة".

كما توجه الدكتور عاصم الجزار بالشكر إلى زملائه في وزارة الإسكان الذين يعملون كفريق عمل واحد لخدمة بلدهم.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أهمية الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد قانون للمُطورين العقاريين وإنشاء اتحاد لهم على غرار اتحاد مقاولي التشييد والبناء.

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