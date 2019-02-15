إزالة مول ومحال تجارية مخالفة في "الثورة الخضراء" بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة حملة تفتيشية مكبرة؛ لتطهير منطقة الثورة الخضراء بمدينة الشيخ زايد.

وأسفرت الحملة التي قادها اللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق بالجيزة، والعميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد، عن إزالة عشرات الإشغالات في المنطقة الواقعة على مساحة 8 أفدنة.

وبمشاركة الرائد أحمد صبري رئيس المباحث ومعاونيه الرائد حازم المنسي والنقيبين عمرو شقوير وعماد الخولي، تم إزالة مول تجاري مخالف، وعدد من المحال التجارية على أملاك الدولة.

تأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بالتصدي بكل حزم لحالات التعدي على أراضي وأملاك الدولة.