انت الان تتابع رفعت رشاد: بدل الصحفيين حق أصيل وليس ورقة انتخابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المرشح على مقعد نقيب الصحفيين: النقابة لا يجب أن تتدخل في الشؤون السياسية إلا فيما يرتبط بمصالح النقابة.. ولا يوجد شيء اسمه معركة محسومة وما يتردد دعاية سوداء

قال رفعت رشاد، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين وعضو مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، إنه سيكون لديه برنامج يتضمن رؤية وحلولًا لكل شيء، موضحًا أنه حينما تكون موجودًا في موقع المسؤولية ستختلف رؤيتك لما قبل ذلك، فلو ضربنا مثلا لأي مشكلة، سنضع خطوطا عريضة لحلها، فمشكلة العلاج بدأ النقيب الحالي خطوات لإنشائها، وأقول للزملاء إن أي خطوة إيجابية سنبني عليها، ولن نهدم، لكن إلى أن يتم هذا المشروع لدينا تصورات لعقد بروتوكولات مع مستشفيات ومراكز علاجية متطورة دون أن يتحمل الزميل أي أعباء، لكن في هذه الجزئية ستكون هناك اتصالات ودعم من جهات مختلفة في الدولة.

وفيما يخص زيادة موارد النقابة، قال رشاد خلال حواره "سنسعى إلى أن تكتفي النقابة بمواردها الذاتية حتى لا تكون تحت ضغط الانتخابات والبدل، لكن لديّ الخبرة الكافية حتى أصل بالنقابة إلى أن تكتفي من مواردها لخدمة أعضائها". واستطرد، "كل ما يمس الزملاء الصحفيين هو محل مناقشة لحماية الزملاء بكل أشكال الحماية،

وفيما يخص زيادة موارد النقابة، قال رشاد خلال حواره "سنسعى إلى أن تكتفي النقابة بمواردها الذاتية حتى لا تكون تحت ضغط الانتخابات والبدل، لكن لديّ الخبرة الكافية حتى أصل بالنقابة إلى أن تكتفي من مواردها لخدمة أعضائها".

واستطرد، "كل ما يمس الزملاء الصحفيين هو محل مناقشة لحماية الزملاء بكل أشكال الحماية، أمَّا الشأن السياسي فله مجالاته في الأحزاب والبرلمان، أمَّا في النقابة دوري كنقيب أن أحمي الأعضاء، وأوفر لهم خدمات وأحميهم من عسف الإدارة والمالك، فقضية النشر تتدخل فيها النقابة، وسندافع عن زملائنا ونحميهم بكل السبل، يهمنا وطننا ودولتنا، لكن في النهاية حماية الصحفي جانب أساسي للنقابة، وتوفير الخدمات وتسهيل حياة الصحفي ومهنته دوري الأساسي".

وأضاف المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، أن تردي الأوضاع المالية للصحفيين أمر في غاية الأهمية، واستخدام البدل ورقة انتخابية أمر خاطئ، لأنه حق أصيل للصحفيين، فكل الزملاء يعانون وعلى من يتدخل في انتخابات النقابة أن يستحي ويبتعد، لأنه من العيب أن يتدخل في كيان مستقل ويلوح بزيادة البدل وغيره، مستطردا "بعيدا عن ذلك أتمنى أن أرى تصريحًا رسميًا من الحكومة بإعطاء زيادة البدل لـ(س) من الناس، لنعرف مَن هو ممثل الحكومة في النقابة، وهذه المسألة أعتقد أن الدولة المصرية لا تقبلها، ومن يملك تفويضا من أي مسؤول رسمي في الدولة أن فلانًا مرشح الدولة والحكومة عليه أن يظهر هذا التفويض".

وأكمل، "أولوياتي تتمثل في المعادلة الأساسية بحماية الصحفي وحقوقه، وحل مشكلة الزملاء في الصحف الحزبية والخاصة، لأنه يرتبط بالحياة الآمنة التي يجب أن يعشيها الصحفي وكل ذلك يحتاج إلى خطوات إيجابية حتى نحل المشكلات الأساسية المتمثلة في الأجور والسكن والمعاشات وأزمات الزملاء المفصولين".

وبشأن رؤيته لانسحاب عبد المحسن سلامة من سباق الانتخابات، قال "الزميل عبد المحسن تحكم عليه النقابة، فهو أدى دوره باجتهاد كما رآه، وبالتالي انسحابه له أسباب منطقية، ولكن إذا انسحبنا أيضا فلن نستطيع أن ننقذ المهنة، فالمهنة في خطر من ناحية الصناعة، والمشاكل الحالية بالنسبة للورق والطباعة، وفي التوقت نفسه هناك إدارات صحفية لم تستطع حل الأزمات، وهو ما دفع الصحف للاستدانة بشكل اضطر الدولة إلى تقديم الدعم للصحف في السنوات الأخيرة، ودفع أيضا الهيئة الوطنية للصحافة للتفكير في دمج الإصدارات، وبالتالي أصبح الخطر قادمًا، من ثم فالصحفيون سيكون مصيرهم في الشارع ما يجب على النقابة أن تدفع الخطر عن الزملاء، لأن دورها في الأساس خدمة أعضائها وحماية حقوقهم من عسف الملاك، وهذا ما حدث في حالات الفصل التعسفي، وبالتالي يعاني عدد كبير من الصحفيين.

ونوه بأن الدولة سعت طوال سنوات لمواجهة خسائر الصحف التي مرت بها، الأمر الذي أثر كثيرًا في مدى قدرة الإدارة على تصحيح الأوضاح، فاستكان القائمون على الإدارة لما يحصلون عليه من دعم مالي كبير، وهو ما أدى في النهاية لعجز هذه المؤسسات، فلم يستطع أحد في المؤسسات تحسين أوضاعه، وبالتالي لن تدعم الحكومة الصحف مرة أخرى، ومن ثم المصير إلى خطر، فالصحف القومية بها أكبر عدد من الصحفيين وتمتلك المطابع وأي تأثير عليها سيؤثر على باقي الصحف الخاصة والحزبية.

وأردف، "القوانين تُشرع لمصلحة المجتمع، لكن من يشرعها يتدخل بوجهة نظر معينة، فالنقابة صاحبة مصلحة في أن تشارك بقوة وفعالية في إصدار القوانين الخاصة بالمهنة، وصناعة الصحافة، إذن النقابة القوية يمكنها أن تحافظ على مصالح أعضائها وكيانها ومهنتها إذا شاركت بفعالية، وأبدت رأيها، فالحديث عن إلغاء الهيئتين أو بقائهما يثير نقاشا كبيرا، لأن الهيئتين لم يتم تفعيلهما، وبخاصة أنه تم تشكيلهما منذ فترة قليلة، وما يهمني أن القوانين التي يمكن تعديلها تكون محققة لمصالح النقابة".



وبشأن رؤيته المنافسة على مقعد نقيب الصحفيين قال "رشاد"، بالنسبة لزيادة عدد المرشحين، فهذا أمر إيجابي وطيب، لأنه يظهر أن الزملاء في الجمعية العمومية للنقابة متفاعلون مع الانتخابات ومهتمون بها، ولذلك تقدم أكبر عدد للترشح، وهو أمر يعني أن هناك شعورا بالخطر على النقابة دفع أكبر عدد من الزملاء للترشح، ولكن لا تُحسم المعارك الانتخابية بهذا الشكل، خصوصًا أن الجمعية العمومية سيكون لها الرأي الفيصل يوم الانتخابات، فالدعاية لا تصنع الانتخابات، وليست هي الفيصل.

وواصل، النقابة لا يجب أن تتدخل في الشؤون السياسية إلا فيما يرتبط بمصالح النقابة والأعضاء ولا تدلي بدلوها في مثل هذه الأمور إلا فيما يخص مصالح الأعضاء، فلسنا في صدام مع الدولة والحكومة، ولكن إذا وجدنا شيئا يمس زميلًا فنحن معه وندعمه وسنساعده بكل قوة في التعبير عن رأيه.

وأوضح، مسألة الأجور صاحبة أولوية عندي، لأنه عصب الحياة للصحفي، ونود أن نعرف لماذا ترفض الحكومة أن يكون البدل جزءًا من الأجر، فسنعمل على أن يكون هذا المبلغ الحالي للبدل وأكبر منه جزءا من الراتب لضمان استمراريته، فالنقابة يجب أن تكون قاسما مشتركا لضمان حماية الصحفي، ونجري حاليا مفاوضات مع جهات حكومية ونسعى لزيادته، وموارد النقابة ليست قليلة وإذا أحسن استغلالها ستكون هناك خطوات إيجابية.

وعن موقفه بشأن الآراء التي تؤكد أن الانتخابات محسومة، قال المرشح على مقعد النقيب، في الانتخابات توجد دعاية سوداء ورمادية ونحن لا نمارس هذه الدعاية، لا يوجد شيء اسمه معركة محسومة، لأننا بذلك نعيب في 10 زملاء تقدموا لمنصب النقيب، فبأي أمارة حُسمت فهل لم تبدأ ولم تنته حتى الآن، وحصول زميل بعينه على البدل لو كان ذلك صحيحا أمر غير مقبول، لأن الزميل الذي يفاوض لا يجب أن يفاوض لنفسه ولكن للجماعة الصحفية بأكملها.. وفي النهاية أؤكد أن الدعاية السوداء لم تجد طريقها إلا لمن نجحت في غسل عقولهم.

واستكمل، يجب أن يكون النقيب متفرغًا، لأني لا أحوّش مناصب، ومن حيث المبدأ يجب أن يستقيل من يمتلك منصبا رسميا منعا لتعارض المصالح، ولكن من يعمل صحفيًا فلا هناك أي تعارض للمصالح، لأن منصب النقيب تطوعي في الأساس.

واختتم حواره، حان الوقت لتعويض الصحفيين عما عانوه في سنوات عديدة سابقة وحان الوقت لتحقيق استقرار النقابة والأعضاء حتى لا يكونوا مشتتين ومرتبكين في حياتهم، فقد حان الوقت لاستقرار النقابة بشكل حقيقي وهذا لن يتحقق إلا إذا كانت النقابة متفرغة لمصالح أعضائها، وهذا لن يتحقق إلا إذا كانت الدولة تمدنا بدعم حقيقي، فنحن مع الدولة ولسنا ضدها ولكن نرفض أن يُنظر للنقابة على أنها معارضة للدولة، أرجو أن يكون تواصُلنا مع الدولة نفسها لكي يقوم الصحفيون بدورهم لحماية الوطن ودفع عجلة التنمية وتحقيق دورها.

وفي النهاية أؤكد أن رئيس الجمهورية حريص على نقابة الصحفيين، وهذا مما نجده جميعا، فهو حريص على أن لا يكون هناك تأثير بشكل أو بآخر يشوه العملية الانتخابية، فهو لم يعط أو يصرح بموافقة لأحد بأن لا يكون ممثلا للدولة.