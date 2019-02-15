شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزير التنمية المحلية مع محافظ الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مساء الخميس، اجتماعاً بمقر الوزارة مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للعلوم والمعرفة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة.

فى بداية الاجتماع، عرض شعراوى توجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عقد اجتماعات مع كل المحافظين لاستعراض المستجدات الأخيرة لمنظومة النظافة والمخلفات الصلبة فى كل محافظة لوضع خطة تنفيذية وتصور نهائى للمنظومة تمهيداً لعرض خطة عمل قابلة للتنفيذ على رئيس الجمهورية.

وبحث الوزير مع المحافظ الوضع الحالى لمنظومة المخلفات ومستوى النظافة فى المدن والمراكز والقرى ومدى رضا المواطنين عنها، بالإضافة إلى جهود المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية لإنشاء مصانع جديدة لتدوير المخلفات و تأهيل المصانع الحالية ورفع كفاءة وإصلاح المعدات والألات المستخدمة فى المنظومة، وكذا جهود هيئة نظافة الجيزة فى رفع التراكمات التاريخية بالمحافظة ومستوى النظافة فى الشوارع.

كما تم استعراض احتياجات المحافظة فيما يخص البنية التحتية والمدافن الصحية والأراضى اللازمة لإقامة المحطات الوسيطة والمدافن الآمنة والكميات اليومية من القمامة بالمحافظة واحتياجات المحافظة من العمالة. كما بحث الاجتماع أيضاً الاحتياجات المالية اللازمة للمحافظة لنجاح المنظومة بما يضمن الإستدامة والإستمرارية لها والمحطات الوسيطة المطلوبة والخطة التشغيلية لعملية الجمع السكنى وعقود شركات النظافة ومتعهدى الخدمة التى تتعاون مع المحافظة.

وأكد شعراوى أهمية المتابعة الجيدة لمنظومة النظافة بالجيزة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين بها، و بذل أقصى الجهود الممكنة فى ظل الإمكانيات الحالية للمحافظة وهيئة نظافة وتجميل الجيزة.