شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة «نور حياة» تواصل فعالياتها في محافظة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مبادرة نور حياة فعالياتها في محافظة الشرقية، برعاية صندوق تحيا مصر لإجراء الكشف الطبي على النظر وفحص الإبصار لطلبة المدارس، والتي انطلقت من مدرسة بنايوس الابتدائية بمركز الزقازيق.

و قال المهندس أدهم محمود منسق المبادرة بصندوق تحيا مصر، أنه تم عمل مسح لـ ١٥٠٠ تلميذ منذ إنطلاق فعاليات المبادرة وحتى الآن، بالإضافة إلى توفير حوالي ١٢٤ نظارة فضلا عن تحويل ٤ حالات أخرى لإجراء عمليات جراحية.

وأضاف، أن المبادرة تستهدف توقيع الكشف الطبي على ٧٥٠ ألف طالب في ١٨٨١ مدرسة بمحافظة الشرقية، خلال ثلاث سنوات ونصف، حيث تم البداية بطلبة المرحلة الابتدائية، ويتم الكشف من خلال فريق طبي من أطباء العيون وفنيين بصريات وفنيين أجهزة طبية، ويتم تقديم العلاج اللازم وتوفير نظارة طبية في حالة الإحتياج مجاناً أو إجراء جراحة إذا لزم الأمر، وذلك للاطمئنان والحفاظ على بصر الطلاب في جميع مدارس المحافظة ضمن حملة مدارس مصر.