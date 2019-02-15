شكرا لقرائتكم خبر عن محسن نصر يرحل عن 84 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى محسن نصر، مدير التصوير، اليوم الجمعة، عن 84 عامًا بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن يشيع جثمانه من مسجد دريم فى مدينة 6 أكتوبر. وكتب المخرج حسني صالح في حسابه على «فيس بوك»: «البقاء لله، مدير التصوير محسن نصر في ذمة الله، وداعًا أنتم السابقون ونحن اللاحقون الزهور تتساقط نلقاكم على خير في المكان الأفضل».

الراحل الكبير ينتمي للجيل الثالث من رواد وصناع السينما في مصر والوطن العربي، ونعت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما «نصر»، مؤكدة أنه أحد أهم صناع السينما على مدار اكثر من نصف قرن.

يذكر أن محسن نصر تخرج في الدفعة الأولي لمعهد السينما ١٩٦٣ بتقدير امتياز وعمل معيدا بالمعهد لمدة عامين قبل أن يقرر أن مستقبله مع الكاميرا ليقدم مايقرب من ١٥٠فيلما مساعدا ومصورا ومديرا للتصوير.

كان أول افلامه مصورا كهرمانة مع المخرج سيد بدير ١٩٥٨ بينما قدم نفسه مديرا للتصوير ١٩٧١مع المخرج هنري بركات في فيلم «اختي»

بعدها عمل مع كبار مخرجي السينما المصرية يوسف شاهين وصلاح أبو سيف ثم جيل رأفت الميهي وعلي بدرخان وحسين كمال ومحمد خان وشريف عرفة ورضوان الكاشف وغيرهم، حتى قام بالتصوير مع مخرجين في عمر أحفاده ولم يبخل عليهم بدعم أو مساندة.

حصل علي العديد من الجوائز والأوسمة وشهادات التقدير وتم تكريمه في مهرجان الاسكندرية السينمائي ٢٠٠٨. كان أخر افلامه عمر وسلمي 2007كامب 2008البد دي فيها حكومة 2008. كما قدم العديد من المسلسلات التليفزيونية منها منها الدلي والبوابة وشيخ العرب همام وآخر أعماله مسلسل الغضب 2012.