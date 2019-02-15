شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مبادرة «اعرف واحمي نفسك» بمشاركة 250 من العاملين بالقرى السياحية بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت بمدينة الغردقة أعمال مبادرة «اعرف واحمي نفسك»، والتي تهدف إلى توعية المنشآت السياحية على مستوى المحافظة بالسلامة والصحة المهنية ونشر ثقافة السلامة المهنية، والتي شارك فيها نحو 250 عاملا من الفنادق والقرى السياحية من مدن الغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم.

وأكد محمد سعفان وزير القوي العاملة، إن مبادرة «اعرف واحمي نفسك» تهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة.

وأضاف «سعفان»، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه أيمن ربيع، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، في ختام مبادرة «اعرف واحمي نفسك» بمديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، أننا لا يمكن أن ننسى أو نتناسى الدور الذي تلعبه السلامة والصحة المهنية في تقليل الحوادث والإصابات وزيادة الإنتاجية والتأثر المباشر لها على الناتج القومي، فلذلك كلنا شركاء في المسؤولية من أجل نشر الوعي بكل مكان من أجل خفض معدلات الإصابة والحوادث ذات الخطورة العالية، والتي يتولد عنها أخطار جسيمة.

شارك في الندوة 250 عاملا في المبادرة من الفنادق والقرى السياحية من مدن الغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم حيث تم استعراض الموضوعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، فيما يتعلق بكيفية الإعداد لخطة الطوارئ والإخلاء، وتقييم وتحليل المخاطر بالقرى السياحية، للوقوف على أعلى معايير السلامة والصحة المهنية بالفنادق، كما عرض كل فندق لأساليب السلامة المتبعة تبادل الخبرات بينهم.

حضر الندوة مدير المديرية أحمد نصر الدين، والمهندس ناجح آدم مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالبحر الأحمر.