شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارًا باعتبار أرض موقع القصابة البحرية بمطروح «أثرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة مساحتها 1000م2 بقرية جميمة التابعة لمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح، بالإيجار الاسمي، لمدة ثلاثين عاماً لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وذلك لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها. وفي مطروح أيضاً، أصدر «مدبولي» قراراً باعتبار الأراضي المملوكة للدولة بموقع القصابة البحرية والكائنة بناحية أبومرقيق بالمحافظة أرضا أثرية.

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