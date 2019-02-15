شكرا لقرائتكم خبر عن غلاق ميناء برج البرلس لليوم الثاني على التوالي بسبب سوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أغلقت إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس حركة دخول وخروج مراكب الصيد الآلية إلى البحر المتوسط لليوم الثاني على التوالي وذلك بسبب الرياح الشديدة، وارتفاع الأمواج بعد تعرض محافظة كفرالشيخ لحالة من الطقس السيىء وسقوط أمطار غزيرة على مستوى المحافظة وخاصة المناطق الساحلية. وأدت الرياح الشديدة إلى ميل بعض أعمدة الكهرباء على كوبري بوغاز البرلس الرابط بين قطاعي ٥ و٦ بين الإسكندرية وبورسعيد على الطريق الساحلي الدولي.
وكلف المحافظ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه الأجهزة الفنية بإزالة هذه الأعمدة خوفا من سقوطها على السيارات العابرة الكوبري مما يؤدي إلى حوادث كبيرة.
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