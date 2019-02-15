شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة يبحث مع مسؤول ألماني ترتيبات استضافة مصر لمعرض «باك بروسيس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تستهدف جعل مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً للمعارض الدولية، لافتاً إلى حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات العالمية والأوروبية بصفة عامة والألمانية بصفة خاصة في مجال تنظيم المعارض الدولية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع فيرنر دورنشايدت، رئيس مجلس إدارة هيئة معارض دوسلدورف الألمانية، والوفد المرافق له، لاستعراض ترتيبات استضافة مصر لمعرض «باك بروسيس» لمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، والذى ستنظمه هيئة معارض دوسلدورف، سنوياً بالقاهرة بدءاً من شهر ديسمبر 2019 وبالتزامن مع معرض «فوود أفريكا»، المتخصص في مجال صناعة الأغذية والمنتجات الزراعية.

حضر اللقاء المهندس أحمد طه مساعد أول الوزير لشئون الصناعة، وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، والسفير خالد يوسف الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، ويان نوتر المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وتامر صفوت رئيس الشركة المنظمة لمعرض فود افريكا.

وقال الوزير إن استضافة مصر لمعرض «باك بروسيس» لمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا يمثل نقطة انطلاق حقيقية للمنتجات المصرية لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا ويسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق كافة الدول المشاركة بالمعرض.

وأضاف أن المعرض يمثل منصة هامة لكافة العاملين بمجالات تعبئة وتغليف المواد الغذائية والمشروبات والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل والحلويات والمخابز والسلع الاستهلاكية والصناعية، بالإضافة إلى قطاعات مواد ووسائل التغليف والتكنولوجيات الصناعية ذات الصلة ومجالات إعادة التدوير والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، موضحا أن المعرض سيكون المعرض الدولي الأول في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط في مجال التعبئة والتغليف الذي تنظمه هيئة معارض ألمانية، خاصةً أن ألمانيا تعتبر دولة رائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم.

وأشار الوزير إلى أن المعرض سيقوم بتنظيمه اتحاد «انترباك» بهيئة معارض دوسلدورف الألمانية بالتعاون مع الشركة المنظمة لمعرض فوود أفريكا وذلك خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث يستهدف المعرض الانفتاح على أسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا من خلال السوق المصري باعتباره نافذة لأسواق القارة السمراء من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية بالقارة والمراكز اللوجستية المصرية المقامة بعدد من الدول الافريقية.

ومن جانبه، أعرب فيرنر دورنشايدت، رئيس مجلس إدارة هيئة معارض دوسلدورف، عن أمله في موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على رعاية فعاليات المعرض، مشيرا إلى أن معرض «باك بروسيس» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سيقدم لزائريه موضوعات «ساحة الابتكارات» (innovationpark) وحافظ على الطعام (SAVE FOOD)» والتي قدمتها هيئة معارض دوسلدورف في ألمانيا وأصبحت من الثوابت الرائدة في هذا المعرض بمدينة دوسلدورف.

وأضاف أنه تم تشكيل مجلس استشاري رفيع المستوى للإشراف على المعرض من ممثلي الشركات الدولية العاملة في مجالات الصناعات الغذائية والمستحضرات الصيدلانية وصناعة الحلوى والمخبوزات بالإضافة إلى عدد من المنظمات الحكومية والاتحادات المصرية.

ولفت دورنشايدت إلى أن الهيئة تستهدف جذب مشاركين بالمعرض من منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا خاصة من دول شمال إفريقيا، مشيرا إلى أن الهيئة تنظم سنوياً 11 معرضاً للتعبئة والتغليف في العالم.

كما أشارت الاستاذة مي خيري، ممثلة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إلى أهمية دور مكاتب التمثيل التجاري المصرية المنتشرة في مختلف الدول الافريقية في إنجاح هذا الحدث والمساهمة في الترويج له بمختلف الدول الافريقية بهدف جذب اكبر عدد ممكن من ممثلي القطاع الخاص بالدول الافريقية لزيارة هذا المعرض الدولي الهام، وهو ما ينعكس إيجاباً على تعزيز الصادرات المصرية إلى السوق الافريقي.