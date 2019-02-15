الصحة: توفير 20 صنفا دوائيا جديدا لعلاج الأورام بحلول 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجموعة أكديما للصناعات الدوائية التابعة لوزارة الصحة والسكان، إنه سيتم توفير 20 صنفا دوائيا لعلاج الأورام سيتم إنتاجهم مطلع 2020، موضحة أن ذلك يأتى فى إطار سد حاجة السوق، وتنفيذ تكليفات من القيادة السياسية.
وأوضحت ألفت، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم توفير ما يقرب من 30 صنف هام للسوق خلال العام الماضى، مشيرة إلى وجود جهود لتوفير 30 صنف أخر خلال 2019، مؤكدة أن القيادة السياسية ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وجهت بتوفير الأصناف الحيوية، وعدم الاعتماد على الاستيراد.
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