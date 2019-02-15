شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها، وذلك وفقاً للبند الثالث عشر الخاص بالجامعة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاته.

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