رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها. واستند القرار إلى البند الثالث عشر الخاص بالجامعة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاته.​

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