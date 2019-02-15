أمطار غزيرة 1 ظهراً.. ننشر خريطة تغيرات الطقس على القاهرة بـ"الساعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عايدة رضوان:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط الأمطار على بعض المحافظات منها القاهرة الكبرى، خلال الساعات المقبلة، بعد يومين من نشاط الرياح على جميع الأنحاء.

وبحسب موقع الطقس العالمي، تبدأ احتمالات سقوط الأمطار على القاهرة والمحافظات بداية من الساعة 12 ظهرًا، لتبدأ في الهطول فعلياً بحلول الواحدة ظهرًا بنسبة 61%، كما تكون سرعة الرياح 26 كم/ساعة، وهذا ما أكده محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويستمر سقوط الأمطار خلال هذه الساعات حتى تبلغ ذروتها بحلول الثالثة ظهرًا لتكون بنسبة 78%، في حين تكون سرعة الرياح 26 كم/ساعة، ويزيد الإحساس ببرودة الطقس.

ويبدأ التحسن في الأحوال الجوية بحلول السادسة مساءً، لتقل فرص سقوطها على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، وتقتصر على السواحل الشمالية، كما تنخفض سرعة الرياح إلى 18%.

وقال محمود شاهين، إنه من المنتظر هدوء سرعة الرياح بحلول مساء اليوم الجمعة، على أن تعتدل غدًا على معظم الأنحاء لتكون في معدلاتها الطبيعية.