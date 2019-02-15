أخبار مصر | "البحوث الإسلامية" يقرر إقامة معرض متنقل لإصداراته العلمية في مختلف المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية" يقرر إقامة معرض متنقل لإصداراته العلمية في مختلف المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية .محيي الدين عفيفي أن المجمع سوف يقوم بإقامة معرضًا متنقلًا لإصداراته العلمية في مختلف محافظات الجمهورية، على أن يستمر المعرض لمدة أسبوع في كل محافظة بشكل تدريجي، وذلك تشجيعًا للشباب على القراءة وتحصينًا لهم من الغزو الفكري لتيارات العنف والتطرف.

وقال الأمين العام إن إقامة تلك المعارض تستهدف تثقيف الشباب وتكوين تصورات ذهنية صحيحة عن التيارات المتطرفة، خاصة وأن إصدارات المجمع تركز على مجموعة من القضايا والمفاهيم الفكرية المهمة، كما أنها تقدم ردودا قوية وواضحة على الشبهات التي تثيرها تيارات العنف والتطرف حول النصوص الشرعية التي تحاول الالتفاف حولها والاستدلال بها في غير مواضعها، لأجل تحقيق أجندات خاصة تحت شعار الدين.

وأوضح "عفيفي" أن الإصدارات التي يقدمها المجمع في تلك المعارض وبأسعار زهيدة، تمثل جانبًا توعويًا مهمًا لفئات وشرائح مجتمعية مختلفة، سواء على مستوى دعم جانب الانتماء الوطني أو تقديم مجموعة من الحلول الواقعية لبعض المشكلات المجتمعية التي تشغل بال قطاع كبير من الناس وتؤثر على مستقبل الأجيال الحالية والقادمة.