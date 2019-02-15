أخبار مصر | قرارات وزارية بنزع ملكية أراضي لصالح المنفعة العامة ببعض المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرارات وزارية بنزع ملكية أراضي لصالح المنفعة العامة ببعض المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات بشأن مشروعات نزع ملكية بعض الأراضي والعقارات لصالح المنفعة العامة وإقامة عددٍ من المشروعات عليها وذلك في بعض المحافظات.

ففي محافظة الدقهلية، تم اعتبار نزع ملكية كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة أم المؤمنين الابتدائية المشتركة (2) بزمام مدينة المنصورة بالمحافظة، والتي تبلغ مساحتها 1784,7 م2 تقريباً من أعمال المنفعة العامة، كما تم اعتبار مشروع نزع ملكية كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة طارق بن زياد الابتدائية بزمام قرية دنديط مركز ميت غمر بالمحافظة، والتي تبلغ مساحتها 793م2 تقريباً من أعمال المنفعة العامة.

وفي محافظة الدقهلية أيضاً، أصدر رئيس الوزراء قراراً باعتبار مشروع نزع ملكية كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة بطره الثانوية التجارية بقرية بطره مركز طلخا بمحافظة الدقهلية ومساحتها 1894,85 م2، من أعمال المنفعة العامة .

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا آخر باعتبار مشروع إنشاء محور شرق الدلتا لربط الطريق الدائري الإقليمي ودائري الزقازيق وطريق الزقازيق- السنبلاوين مروراً بالزنكلون – بني شبل – كفر الأشراف حتى القنايات بطول 20 كم من أعمال المنفعة العامة.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يقضي بإخراج المسطح، البالغ مساحته 2 فدان و10قراريط و1سهم ـ والذي يقع بتل آثار المقدام بميت غمر بالدقهلية، من عداد الأراضي الأثرية.

وفي محافظة سوهاج، أصدر رئيس الوزراء قراراً باعتبار مشروع نزع ملكية كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة البلينا الابتدائية، بمركز البلينا والتي تبلغ مساحتها 1059,72 م2 من أعمال المنفعة العامة.