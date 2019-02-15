أخبار مصر | رئيس الوزراء يصدر قرارين لصالح محافظة مطروح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يصدر قرارين لصالح محافظة مطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة مساحتها 1000م2 بقرية جميمة التابعة لمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح، بالإيجار الاسمي، لمدة ثلاثين عاماً لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر؛ وذلك لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها.

وفي مطروح أيضاً، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قراراً باعتبار الأراضي المملوكة للدولة بموقع القصابة البحرية والكائنة بناحية أبو مرقيق بالمحافظة أرضا أثرية.