أخبار مصر | عاجل.. السيسي يكشف مفاجأة مصر لإفريقيا خلال لقائه "أجورا" بـ"ميونخ"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي يكشف مفاجأة مصر لإفريقيا خلال لقائه "أجورا" بـ"ميونخ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أن مصر تعمل على تدشين مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة، ليكون بمثابة أداة فعالة في مساعدة الدول التي خرجت من النزاعات المسلحة على تقييم احتياجاتها وبلورة تصورها الوطني لإعادة الإعمار.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال 2019، تنبع من التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة في القارة السمراء، من خلال تدعيم سبل التعاون والاستفادة من الخبرات الدولية.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حوار مفتوح مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الدولية، خلال المائدة المستديرة التي نظمتها مجموعة "أجورا" الاستراتيجية على هامش فعاليات منتدى ميونخ للأمن، أن أبرز أولويات التي تضعها مصر للقارة الإفريقية تتلخص في تحقيق قطاعات التكامل الاقتصادي، الاندماج الإقليمي، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، السلم والأمن الإفريقي، مد جسور التواصل الثقافي والحضاري، ضرورة تعزيز الجهود الدولية لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات كوسيلة رئيسية لسد الفجوة ما بين إرساء السلام والبدء في استفادة الشعوب من ثماره التنموية.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر ترحب بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية من خلال تدعيم سبل التعاون والاستفادة من الخبرات الإفريقية والدولية.

مجموعة "أجورا" الاستراتيجية، تشمل في عضوياتها عددًا من كبرى الشركات العالمية، هدفها تقديم الاستشارات للمؤسسات العامة والخاصة فيما يتعلق بصياغة استراتيجيات عملهم وأهدافهم، فضلًا عن تقييم المخاطر الجيوسياسية، وتعتمد على شبكة واسعة من العلاقات مع صانعي القرار والخبراء على مستوى العالم.