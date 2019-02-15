شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تتابع أحوال المصريين المرضى في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور إيهاب عبدالحميد، قنصل مصر في الرياض، يرافقه الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية، خمسة من المواطنين المصريين نزلاء مستشفى الملك خالد الجامعي، والاطمئنان على حالاتهم الصحية من الفريق الطبي المعالج ومن ذويهم، متمنين لهم الشفاء العاجل بإذن الله.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن هذه الزيارة جاءت بناء على توجيهات وزير القوى العاملة، محمد سعفان، لمكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بالتواجد والتواصل بشكل مستمر بين أبناء الجالية في كل الأماكن والأوقات لمتابعة أحوالهم والتعرف على طلباتهم وتوعيتهم ومعالجة ما قد يقابلهم من معوقات في أعمالهم لمساعدتهم، وتقديم تمنياته للمرضى والمصابين بالشفاء العاجل لهم.

وأضاف أن الوزير تلقى تقريرا بذلك من الملحق العمالي ياسر غازي، مشيرا إلى أن الزيارة جاءت بالتنسيق مع القنصلية، حيث تم زيارة العديد من الحالات المرضية، وتم لقاء الدكتور عبدالله السقا المدير الطبي للمستشفى وقدما له الشكر على ما يلقاه المواطنين المصريين من اهتمام ورعاية من جانب إدارة المستشفى.