شكرا لقرائتكم خبر عن "الرئيس الإنسان".. السيسي يتوج الحاجة صيصة بتكريم رئاسى بعد شقاء 43 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ توليه مقاليد الحكم فى البلاد وهو يرفع لها القبعة دائما لمواقفه الإنسانية المختلفة، إنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يقدر دائما "يد المرأة الشقيانة" ويحترمها ويضرب بها المثل فى كل المناسبات، وطنية كانت أو اجتماعية، ليرتفع نجمها عاليا فى سماء الوطن، وتعلو هامتها بين الرؤوس الشامخة.

الحاجة صيصة أبو دوح، خير دليل على تكريم وتقدير المرأة المصرية الأصيلة من رأس الدولة، بعد سنوات من الشقاء وارتداءها للجلباب التقليدى الصعيدى لمدة 43 عاما، كى تنفق على أسرتها بعد وفاة زوجها ومرض زوج ابنتها، العائل لهم.

لم تتخيل المرأة الستينية، أن تأتى اللحظة التى يكرمها فيها رئيس الجمهورية، على رحلة شقائها طيلة العقود الماضية مرتدية عباءة الرجال، كى ترعى أسرتها متحدية نظرات المجتمع الطاحنة، باعتبارها رب الأسرة، ولم تضع فى حسبانها يوما أن يستضيفها الرئيس بقصر الاتحادية ليقدم لها الشكر على ما قامت به ويكرمها كأم مثالية معيلة، لكن لم تخجل يوما من ظهورها بملابس الرجال، لتضرب رمزا للمرأة المصرية الأصيلة التى يجب أن تُكرم لتكون قدوة للكثيرين فى المجتمع.

ولم يكتف الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكريمها فقط، بل أثنى عليها كثيرا خلال أحاديثه وفى كثير من خطاباته، إذ قال عنها خلال إحدى الندوات التثقيفية للقوات المسلحة "سيدة فاضلة جدا وأنا بتعجب من قدرة السيدة الحاجة صيصة على العطاء اللى بلا حدود.. نداء المسئولية ونداء الحماية قلتها لما شفتها انتى شرفتى الرجالة والستات".

إشادات "الرئيس الإنسان" لم تقتصر فقط على التكريم الشفهى لهؤلاء الأمهات، بل حاول أن يقدم لهم شيئا مقابل عطائهم الكبير لمصر، إذ أمر بمنح الحاجة صيصة شقة سكنية بمحافظة الأقصر، وبالفعل تسلمت السيدة عقدها فى أول مارس من العام الماضى، بعد مكوثها لسنوات فى منزل من الطين اللبن فى مدينة إسنا.