شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ الجيزة ملف المخلفات الصلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وبحث محمود شعراوى، مع اللواء أحمد راشد الوضع الحالى لمنظومة المخلفات، ومستوى النظافة فى المدن والمراكز والقرى، ومدي رضا المواطنين عنها، بالإضافة إلى جهود المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية، لإنشاء مصانع جديدة لتدوير المخلفات، وتأهيل المصانع الحالية، ورفع كفاءة وإصلاح المعدات والألات المستخدمة فى المنظومة، بالإضافة إلى جهود هيئة نظافة الجيزة فى رفع التراكمات التاريخية بالمحافظة، ومستوى النظافة فى الشوارع.



كما تم استعراض احتياجات المحافظة، فيما يخص البنية التحتية والمدافن الصحية والأراضى اللازمة، لإقامة المحطات الوسيطة والمدافن الآمنة والكميات اليومية من القمامة بالمحافظة، واحتياجات المحافظة من العمالة.



كما بحث الاجتماع، أيضاً الاحتياجات المالية اللازمة للمحافظة، لنجاح المنظومة، بما يضمن الاستدامة، والاستمرارية لها والمحطات الوسيطة المطلوبة، والخطة التشغيلية لعملية الجمع السكنى، وعقود شركات النظافة، ومتعهدى الخدمة التى تتعاون مع المحافظة.



وأكد اللواء محمود شعراوى، أهمية المتابعة الجيدة لمنظومة النظافة بالجيزة، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين بها، وبذل أقصى الجهود الممكنة فى ظل الإمكانيات الحالية للمحافظة وهيئة نظافة وتجميل الجيزة.

