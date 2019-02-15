«السرقة والعطل أثناء الامتحان» وسواس تابلت التعليم

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100 جنيه كل عام تأمينا على التابلت.. شكاوى من المبالغة فى سعر الجهاز.. ومخاوف من تعرض الطلاب للسرقة وتعطل التابلت في أثناء الامتحانات.. والمدرسون: ماحدش فاهم حاجة

مكاتب البريد مكتظة بأولياء الأمور، الذين جاء أغلبهم على غير رغبة منهم، لإنهاء إجراءات تسلم التابلت المدرسي، بعد أن تقرر توزيعه على طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة، بداية من أمس الإثنين فى 20 محافظة، كمرحلة أولى، حسب الخطة الزمنية التى وضعتها وزارة التربية والتعليم. أسئلة عدة وتخوفات جمة، حول مصير الطلاب حال تعرض الطالب للسرقة، خصوصا أن أعمارهم ما زالت صغيرة، وما مصير الطالب حال تعطل جهاز التابلت الخاص به قبل الامتحان بأيام أو في أثناء أداء الامتحان، وكيف لولي الأمر أن يدفع مبلغ 4500 جنيه فى حين أن سعره السوقي لا يتجاوز الـ2000 جنيه؟

وما مصير الطلاب الذين لا يقوى أولياء أمورهم على دفع اشتراك نت شهري حتى يتمكن الطالب من مراجعة دروسه. "روح هات شهادة ميلاد حديثة" هنا مكتب بريد سنترال الهرم، طوابير ممتدة، العشرات يقفون مصطفين، فى انتظار دفع بوليصة التأمين، واستلام الإيصال، كخطوة أولى فى عملية تسلم التابلت، لكن الأصوات ترتفع من وقت إلى

وما مصير الطلاب الذين لا يقوى أولياء أمورهم على دفع اشتراك نت شهري حتى يتمكن الطالب من مراجعة دروسه. "روح هات شهادة ميلاد حديثة" هنا مكتب بريد سنترال الهرم، طوابير ممتدة، العشرات يقفون مصطفين، فى انتظار دفع بوليصة التأمين، واستلام الإيصال، كخطوة أولى فى عملية تسلم التابلت، لكن الأصوات ترتفع من وقت إلى آخر من الموظفين "روح هات شهادة ميلاد حديثة لابنك يا أستاذ، الصورة مش هتنفع"، لتنتقل الطوابير للجهة الأخرى من الشارع، حيث السجل المدني. 100 جنيه كل عام تأمينًا على التابلت قيمة بوليصة التأمين 95 جنيها، تضاف إليها 5 جنيهات خدمة بريدية، إيصال بوليسة التأمين لمدة عام واحد، وعلى ولي الأمر أن يدفع 100 جنيه أخرى مع بداية كل عام دراسي، يدون فيه اسم المحافظة ومكتب البريد، واسم ولي الأمر والرقم القومي، ورقم الطالب والمديرية التابع لها، وكود المدرسة والصف الدراسي، وفى أسفل الإيصال عبارة، وزارة التربية والتعليم "إيصال السداد يضمن التغطية التأمينية لجهاز التابلت الخاص بالصف الأول الثانوني 2018/ 2019 لمدة سنة واحدة من تاريخ السداد ضد المخاطر التأمينية الواردة بوثيقة التأمين المجمعة"، ممهور بخاتم مكتب البريد. "ابني ممكن يضيع الجهاز أدفع ليه 4500 وهو تمنه 2000" "ابني أكتر واحد فى مصر بينسى، آخر مرة ساب شنطة المدرسة وفيها تليفونه فى العربية اللى كان راجع فيها للبيت، ومافتكرش غير لما رجع، طيب لو نسي الجهاز فى أي مكان أو ضاع منه، يدفعوني 4500 جنيه وتمن الجهاز زي ما بيقولوا مايكملش 2000 جنيه، وهو ده يرضي مين"، بتلك الكلمات، عبر محمد. أ ولي أمر أحد الطلاب فى المدرسة السعيدية الثانوية، عن رفضة ما وصفه بالاستغلال. "لو التابلت عطل أثناء الامتحان الطالب هيعمل إيه؟" لم يكن الخوف من فقد الجهاز هو التخوف الوحيد الذي يطارد أولياء الأمور، وهو ما كشفت عنه نهى. م، ولي أمر طالبة بمدرسة الهرم الثانوية بنات، التى تساءلت عن مصير الطالب، أو الطالبة حال تعرض جهازة للعطل في أثناء الامتحان، مطالبة الوزارة بإيجاد حلول لهذه الأزمة التى ربما يتعرض لها أحد الطلاب، مطالبة بتوفير أجهزة بديلة فى المدارس على الأقل خلال فترة الامتحانات. "لازم أوصل نت فى البيت وأنا بأكل عيالي بالعافية" بملابس بسيطة وقفت السيدة الأربعينية، فى طابور البريد، ممسكة فى يدها مائة جنيه، تشكو لمن حولها "طيب الجهاز وهندفع فيه 100 جنيه والواد يستمله، طيب مين اللى هيدفع فلوس النت اللى لازم نوصله فى البيت علشان الواد يذاكر على الجهاز، والله يا ناس بأكلهم بالعافية، أنا بقالي 10 سنين من غير راجل. "أغلب المدرسين مش عارفين هيستخدموا التابلت إزاي" "عملونا دورة تدريبية علشان يعرفونا إزاي نتعامل مع التابلت وإحنا بنشرح للطلاب، لكن والله أغلب المدرسين ما فاهمين حاجة، ولا هيعرفوا إزاي يشرحوا للطلاب على التابلت، كمان موضوع التسليم اتأجل للأسبوع اللى جي، ولحد ما يلحق المدرسين يتعلموا عليه والطلبة يفهموا استخدامه إزاي هتكون الامتحانات جت"، هذا ما قاله أحد المدرسين بمديرية تعليم الجيزة، الذي طلب عدم ذكر اسمه. المدرس، وجه رسالة للوزير طارق شوقي مفادها، "يا سيادة الوزير لو الجهاز اللى بشرح منه للطلاب عطل، هعمل إيه، هقولهم قوموا روحوا الجهاز عطلان ومتجوش غير لما يرجع من الصيانة؟ مستنكرا عملية توزيع التابلت فى الترم الثاني من العام، "المفروض كنا جهزنا نفسنا بشكل كويس وناقشنا كل المشاكل اللى ممكن تواجهنا وبعدين نشتغل عليه". خبير أمن معلومات: "الواتس والفيسبوك هيشتغلوا على التابلت عادي" وحول إمكانية تشغيل برامج الواتس أب والفيسبوك، على التابلت المدرسي، قال وليد حجاج خبير أمن المعلومات، إن التكنولوجيا لا تعرف شيئا اسمه مستحيل، بل ومن السهل تشغيل أي برامج على التابلت المدرسي، مستدلا بقيام البعض بتصفح المواقع الإخبارية التى تعرضت لعملية حظر، عن طريق برامج معينة. وأكد حجاج فى تصريحات لـ"التحرير" بإماكن الوزارة أن تحد من استخدام الطلاب الواتس والفيسبوك، لكن ليس بإمكانها أن توقف هذا الأمر تمامًا، وربما يقصد الوزير أن الجهاز لا يوجد عليه برنامج "جوجل بلاي"، لكن أي جهاز أندرويد من السهل جدًا عمل سوفت وير له، والتحكم فيه كيفما تشاء. حجاج أكد لـ«التحرير»، أن أجهزة التابلت، التى تقوم وزارة التربية والتعليم بتوزيعها على الطلاب إنتاج عام 2016، وأن سعر الجهاز حينها كان يبلغ حوالي 4200 جنيه مصري، مشيرًا إلى أنه وبعد مرور ثلاث سنوات فإن سعره لا يتعدى الـ2200 جنيه، وهو ما يعني أن سعر الجهاز فى حالة الفقد أو التلف، الذي حددته الوزارة بـ4500 جنيه غير طبيعي وغير منطقي بالمرة. "التحرير" حاولت التواصل هاتفيا مع الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للرد على تخوفات أولياء الأمور من التابلت المدرسي، لكننا لم نتلق ردا منه.

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