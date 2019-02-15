شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تُحذر من طقس اليوم الجمعة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يستمر نشاط الرياح على كافة الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية، ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. والطقس بارد شمالا حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من ثلاثة إلى أربعة أمتار، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «11- 15»، إسكندرية «10 – 15»، قنا «9 – 17»، الأقصر «10 – 18»، أسوان «11– 18» .