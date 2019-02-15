أخبار مصر | رياح وأتربة وأمطار.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رياح وأتربة وأمطار.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، طقس بارد شمالا حتى شمال الصعيد، اليوم الجمعة، مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلا.

وبحسب الخبراء، فإن هناك رياح على جميع الأنحاء، ولفتوا إلى أنها ستكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 15

شبين الكوم 10 15

طنطا 09 15

دمنهور 09 15

الإسكندرية 10 15

بلطيم 12 16

مطروح 08 16

السلوم 04 16

سيوة 06 18

بورسعيد 12 17

دمياط 12 17

الزقازيق 10 16

الإسماعيلية 10 17

السويس 11 17

العريش 08 18

رفح 07 17

رأس سدر 15 18

نخل 05 15

نويبع 15 17

طابا 12 16

كاترين 01 08

الطور 11 18

شرم الشيخ 15 20

الغردقة 12 21

مرسى علم 13 21

الفيوم 08 15

بني سويف 08 15

المنيا 07 15

أسيوط 07 16

سوهاج 09 16

قنا 09 17

الأقصر 10 18

أسوان 11 18

أبوسمبل 11 18

الوادي الجديد 09 19

شلاتين 17 23

أبو رماد 18 21

رأس حدربة 18 21

حلايب 17 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 16 26

المدينة 10 25

الرياض 14 25

المنامة 17 24

أبوظبى 16 25

الدوحة 18 23

الكويت 12 28

دمشق 02 10

بيروت 10 15

عمان 03 09

القدس 04 10

غزة 10 17

بغداد 06 18

مسقط 20 24

صنعاء 08 26

الخرطوم 14 30

طرابلس 10 14

تونس 06 16

الجزائر 08 17

الرباط 10 20

نواكشوط 15 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -01 07

اسطنبول 04 06

إسلام آباد 08 18

نيودلهى 10 20

جاكرتا 24 30

بكين -06 02

كوالامبور 24 34

طوكيو 02 06

أثينا 06 10

روما 02 16

باريس 01 12

مدريد 01 14

برلين 02 12

لندن 04 13

مونتريال -06 -04

موسكو 00 02

نيويورك 02 07

واشنطن 04 11