شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. قطع الكهرباء 5 ساعات عن مدينة جمصة لأعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة كهرباء شمال الدقهلية، أنه سوف يتم قطع التيار الكهربائى عن مدينة جمصة، وذلك لأعمال الصيانة، غدًا السبت، من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ2 مساءً، لإجراء الصيانة الدورية اللازمة بالمحطة حتى لا تتعرض إلى أى أعطال مستقبلية.

وشددت الشركة على الأهالى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة وقت الصيانة، حيث ستقطع التيار عن المدينة بالكامل.