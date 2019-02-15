أخبار مصر | "التعليم": غلق باب التقديم في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم": غلق باب التقديم في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، إن "السيرفر الإلكتروني" الخاص بتلقي طلبات التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين سيغلق، صباح اليوم الجمعة.

وأضاف "عمر"، في تصريحات صحفية، أمس، أن جميع المعلومات الخاصة بالتقديم في المسابقة سيعلن عنه في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت الخميس الماضي عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018/ 2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.