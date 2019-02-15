"التعليم" تغلق اليوم باب التقديم إلكترونيًا بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلق اليوم الجمعة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التقدم إلكترونيًا بمسابقة المعلمين المؤقتة. قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، إن السيرفر الإلكترونى الخاص بتلقى طلبات التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين سيغلق صباح اليوم الجمعة، وقد تم فتح باب التسجيل الإلكترونى للتقدم بالمسابقة الخميس الماضى. وأضاف عمر، إن جميع المعلومات الخاصة بالتقديم فى المسابقة سيعلن عنه فى مؤتمر صحفى الأسبوع الجارى . وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلنت الخميس الماضى عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسى للعام الحالى 2018/2019 فى ضوء احتياج الإدارات التعليمية.

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