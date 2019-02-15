شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تسليم التابلت غير مرتبط بسداد المصروفات الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن استلام التابلت مرتبط فقط بتسديد قيمة التأمين في هيئة البريد. جاء ذلك ردا على تساؤلات أولياء الأمور حول ارتباط تسليم التابلت بسداد المصروفات الدراسية لكون بعض المدارس قررت عدم تسليمه للطلاب إلا بعد سداد المصروفات الدراسية.

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