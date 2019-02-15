شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بهجت صابر ينقلب على الإخوان: قادة الجماعة قتلة وخونة وباعوا النساء والدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انقلب القيادى الإخوانى بهجت صابر الذى يعيش فى أمريكا على جماعة الإخوان، واصفا قيادات الجماعة بالخونة والقتلة الذين باعوا كل شئ حتى نساء الجماعة والدين، مضيفًا: "الإخوان لا تخشى الله".

واستكمل "صابر" فى فيديو نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، احتوى على كمية ألفاظ خارجة وشتائم لا يمكن ذكرها، معتبرا أن وجود جماعة الإخوان يسئ للدين، ومؤكدا أن جماعة الإخوان الإرهابية فى طريقها إلى الزوال.

وكشف "صابر" عن كيفية الترقى داخل تنظيم الإخوان قائلا: "الحفاظ على المنصب داخل الإخوان يكون عن طريق النفاق" مضيفًا: " قيادات الجماعة اغتصبوا نساء وباعوا الشباب وحتى دينهم باعوه، موجها كلامه للإخوان قائلا: " وجودكم يسيء إلى الإنسانية ويسيء إلى الدين، وهاجم وسب محمود حسين بسبب تسليم عضو من جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا".