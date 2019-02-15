شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الطقس السيئ تضرب البلاد خلال الأيام الحالية، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية عدم استقرار الأحوال الجوية على كافة الأنحاء بالبلاد بنشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة وأمطار غزيرة ورعدية. وينشر ”الخليج 365” عددًا من نصائح للهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين تزامنا مع الطقس السيئ، كما يلى: وينشر ”الخليج 365” عددًا من نصائح للهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين تزامنا مع الطقس السيئ، كما يلى: 1- استخدام الكمامات أثناء التعرض للأتربة وخاصة مرضى الصدر والحساسية. 2- تجنب التواجد تحت الأشجار خلال فترة الرياح المثيرة للرمال والأتربة. 3- تجنب التواجد تحت لوحات الإعلانات تزامنًا مع حركة الرياح. 4- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لانخفاض درجات الحرارة. 5- القيادة بهدوء على الطرق وتجنب السرعات الزائدة واتباع تعليمات المرور. 6 - تجنب ممارسة الأنشطة البحرية على البحر المتوسط لاضطراب الملاحة بسبب حركة الرياح.

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