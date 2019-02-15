الأوقاف تطلق اليوم قوافل دعوية بالجيزة والبحيرة ومرسى مطروح وأسيوط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الأوقاف 5 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : ( الجيزة – البحيرة – ومرسى مطروح – أسيوط) اليوم الجمعة، تحت عنوان : "النظافة والجمال من سمات المجتمع المتحضر". القافلة الأولى : إلى محافظة الجيزة ، ويشارك فيها كل من: القافلة الأولى : إلى محافظة الجيزة ، ويشارك فيها كل من: الشيخ / علي السيد علي محمد . الشيخ / سيد العزب محمد محمود. الشيخ / عبد العظيم عبد الراضي عبد الحافظ . الشيخ / عبد الله عبد الرؤوف حمزة. الشيخ / دسوقي عبد الحليم توفيق. الشيخ / السيد محمد السيد نجم. الشيخ / سمير مشحوت عبد الشافي. الشيخ / سيد أحمد بسيوني سيد أحمد. الشيخ / محمد سامي سيد محمد. الشيخ / محمد شحات محمد علي. القافلة الثانية : إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة ، ويشارك فيها كل من: القافلة الثانية : إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة ، ويشارك فيها كل من: الشيخ / محمد عبد الرازق بدر. الشيخ / علي محمد علي عبد الحق. الشيخ / محمد محمود خطاب الفقي. الشيخ / محمد أحمد الشافعي. الشيخ / إبراهيم سعيد أحمد ديغم. القافلة الثالثة : إلى محافظة مرسى مطروح ، ويشارك فيها كل من: القافلة الثالثة : إلى محافظة مرسى مطروح ، ويشارك فيها كل من: الشيخ / محمد أحمد حامد . الشيخ / أسامة محمد الجوهري. الشيخ / حسام محمود بيومي. الشيخ / محمد أبو رواش بدر. القافلة الرابعة : إلى محافظة أسيوط، ويشارك فيها كل من: القافلة الرابعة : إلى محافظة أسيوط، ويشارك فيها كل من: الشيخ / عاصم محمود قبيصي. الشيخ / محمد عبد اللطيف. د/ محمد السيد حافظ الجندي. الشيخ / إسلام محمود فضل. الشيخ / عماد ربيع غانم. الشيخ / محمود جميل محمود. الشيخ /محمد حازم محرم. الشيخ / أسامة عوض عبد الله. الشيخ / علي عبد المعطي فرغلي. الشيخ / أحمد عبد الجواد حسن.

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