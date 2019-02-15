انت الان تتابع ‎أحمد البرديسي: ما حدث مع «قرطام» تقييد للحريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال المستشار أحمد البرديسي، عضو مجلس النواب إن ما حدث مع المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين تحت قبة البرلمان بعد التضييق عليه أثناء تعبيره عن رأيه فيما يخص التعديلات الدستورية مرفوض جملة وتفصيلا وتقييد صريح للحريات التي أقرها الدستور والقانون المصري. البرديسي أضاف أن ما قاله «قرطام» تحت القبة هو تعبير عن رأي ممثل للشعب، مستكملا، أن الرأى والرأى الآخر هو قمة الديمقراطية في العالم، ولكن ما حدث دليل قوى على أن هناك رأيًا واحدًا ولا يوجد رأي آخر.‎

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة للتصويت على تقرير اللجنة العامة بشأن طلب تعديل الدستور، اليوم، مشادة بين النائب أكمل قرطام، وعدد من النواب فى ائتلاف الأغلبية، عندما طلب التصويت والكلمة. وقال «قرطام»: «لم أشترك فى المناقشات أمس، وكنت قد سجلت كلمة وأغلق باب المناقشة». وأوضح