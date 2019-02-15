‎أحمد البرديسي: ما حدث مع «قرطام» تقييد للحريات

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قال المستشار أحمد البرديسي، عضو مجلس النواب إن ما حدث مع المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين تحت قبة البرلمان بعد التضييق عليه أثناء تعبيره عن رأيه فيما يخص التعديلات الدستورية مرفوض جملة وتفصيلا وتقييد صريح للحريات التي أقرها الدستور والقانون المصري. البرديسي أضاف أن ما قاله «قرطام» تحت القبة هو تعبير عن رأي ممثل للشعب، مستكملا، أن الرأى والرأى الآخر هو قمة الديمقراطية في العالم، ولكن ما حدث دليل قوى على أن هناك رأيًا واحدًا ولا يوجد رأي آخر.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة للتصويت على تقرير اللجنة العامة بشأن طلب تعديل الدستور، اليوم، مشادة بين النائب أكمل قرطام، وعدد من النواب فى ائتلاف الأغلبية، عندما طلب التصويت والكلمة. وقال «قرطام»: «لم أشترك فى المناقشات أمس، وكنت قد سجلت كلمة وأغلق باب المناقشة». وأوضح
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة للتصويت على تقرير اللجنة العامة بشأن طلب تعديل الدستور، اليوم، مشادة بين النائب أكمل قرطام، وعدد من النواب فى ائتلاف الأغلبية، عندما طلب التصويت والكلمة.
وقال «قرطام»: «لم أشترك فى المناقشات أمس، وكنت قد سجلت كلمة وأغلق باب المناقشة».
وأوضح رئيس «المحافظين» أنه لم يكن ينتوي الحضور للتصويت، ولكن القرار جاء نتيجة بعض الملابسات، والإصرار في الحزب والمجلس الرئاسى واللجنة المركزية، على الحضور اليوم، وطلب الكلمة قبل التصويت، قائلا: «أريد أن أستبصر من الدكتور على عبد العال، هل يجوز التصويت على القيام بعدوان؟ لا أظن».
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