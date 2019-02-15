شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن عن تمويل 2401 منحة فردية و98 للماجستير مع الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تفاصيل، برنامج الاتحاد الأوروبى لدعم التعليم العالى "إيراسموس Erasmus 2015 - 2018"، مؤكدة أنه يهدف إلى التعاون على مستوى التبادل الطلابى الأكاديمى، وإتاحة منح فردية للطلاب والباحثين والموظفين للسفر إلى أوروبا، وبلغت عدد المشروعات الممولة من البرنامج 348 مشروعًا للتبادل والمنح الفردية بين جامعات مصرية وأوروبية، كما بلغ إجمالى عدد المنح الفردية الممولة 2401 منحة حتى عام 2017، وتم التعاقد على 1296 منحة أخرى، يتم تنفيذها خلال العامين 2018 و2019.

وأضافت الوزارة، أنه تم تمويل 98 منحة لطلاب الماجستير خلال الفترة من 2015 إلى 2017، وفيما يخص التعاون فى بناء القدرات فى مجال التعليم العالى (برنامج بناء القدرات المؤسسية والذى كان يعرف باسم تمبس سابقًا) تعتبر مصر من أعلى الدول فى جنوب البحر المتوسط، التى شاركت فى مشاريع بناء القدرات المقدمة من البرنامج خلال الثلاثة أعوام الماضية، وذلك فى مجالات متعددة، حيث تم قبول 31 مشروعًا، وتمت هذه المشروعات بالتعاون مع 64 مؤسسة مصرية، شملت جامعات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص والأهلى، وذلك فى الفترة من 2014 إلى 2018.

وتم تغيير اسم برنامج الاتحاد الأوربى لتطوير التعليم العالى فى مصر "تمبس" إلى مكتب برنامج الاتحاد الأوروبى للتعليم العالى "إيراسموس" فى عام 2014 بموجب القرار الوزارى رقم 1603.