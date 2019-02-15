عمرو الشوبكي: من حق قرطام التعبير عن رأيه بالبرلمان

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عمرو الشوبكي
علق الدكتور عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية على واقعة التضييق على المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، ومنعه من استكمال كلمته بشأن موقف الحزب من التعديلات الدستورية، إن الأغلبية أجارت على الأقلية فى التعبير عن رأيها بحرية تحت قبة البرلمان التي هي منصة الشعب. وأوضح الشوبكي، أن نواب دعم مصر كان عليهم أن يستوعبوا آراء الآخرين فيما يخص التعديلات الدستورية، خصوصا أن «قرطام» لديه رؤية مستنيرة، وهدفه النهوض بالدولة وتحقيق الديمقراطية بكامل معانيها، وما كان عليهم التضييق عليه.
وتابع، أن قرطام هدفه المصلحة العامة، وليس له آراء متطرفة، والطبيعي أن تأخذ المعارضة حقها في التعبير، وأن تكون لهم المساحة الكافية، لذلك فإن انسحابه من الجلسة جاء نتيجة تضييق الخناق عليه. شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة للتصويت على تقرير اللجنة العامة بشأن طلب تعديل الدستور، اليوم، مشادة بين
وتابع، أن قرطام هدفه المصلحة العامة، وليس له آراء متطرفة، والطبيعي أن تأخذ المعارضة حقها في التعبير، وأن تكون لهم المساحة الكافية، لذلك فإن انسحابه من الجلسة جاء نتيجة تضييق الخناق عليه.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة للتصويت على تقرير اللجنة العامة بشأن طلب تعديل الدستور، اليوم، مشادة بين النائب أكمل قرطام، وعدد من النواب فى ائتلاف الأغلبية، عندما طلب التصويت والكلمة.
وقال «قرطام»: «لم أشترك فى المناقشات أمس، وكنت قد سجلت كلمة وأغلق باب المناقشة».
وأوضح رئيس «المحافظين» أنه لم يكن ينتوي الحضور للتصويت، ولكن القرار جاء نتيجة بعض الملابسات، والإصرار في الحزب والمجلس الرئاسى واللجنة المركزية، على الحضور اليوم، وطلب الكلمة قبل التصويت، قائلا: «أريد أن أستبصر من الدكتور على عبد العال، هل يجوز التصويت على القيام بعدوان؟ لا أظن».
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