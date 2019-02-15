شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل رئيس شركة «رودا آند شوارتز» الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، بمقر إقامته بمدينة ميونخ الألمانية، بيتر ريدل، رئيس شركة «رودا آند شوارتز».

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه، خلال اللقاء مع رئيس الشركة، التي تعد من أبرز وأهم الشركات الألمانية والعالمية في مجال الأمن الإلكتروني وتأمين المنشآت، أعرب الرئيس السيسي عن الحرص على تكثيف التعاون مع الشركة في مجالات تخصصها في ظل ما تتمتع به من سمعة متميزة وخبرات عريقة وما هو مشهود لمنتجاتها من كفاءة.

من جانبه، أكد بيتر ريدل حرص الشركة على التعاون مع مصر، في مجال تأمين المنشآت والماسحات الإلكترونية الحديثة.