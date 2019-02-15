شكرا لقرائتكم خبر عن جثمان أسقف البحر الأحمر يصل كنيسة الغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل مساء الخميس جثمان الأنبا ثافليوس أسقف البحر الأحمر، حيث اصطف الآلاف من الأقباط داخل وخارج كنيسة الأنبا شنودة لتوديع جثمان الأسقف وحمل عدد من الاباء والكهنة والقساوسة النعش الذي يحمل جثمان الأسقف.

وأكد مسؤولو مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالبحر الأحمر أن جثمان أسقف البحر الأحمر الأنبا ثافليوس، ستبدأ مراسم دفنه في الثانية عشر ظهر الجمعة، وسيتم دفن الجثمان بكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، كما سيتم تلقي العزاء بدار المناسبات.

وصول جثمان أسقف البحر الأحمر إلى كنيسة الغردقة 14 فبراير 2019.

وصول جثمان أسقف البحر الأحمر إلى كنيسة الغردقة 14 فبراير 2019.

وصول جثمان أسقف البحر الأحمر إلى كنيسة الغردقة 14 فبراير 2019.

وصول جثمان أسقف البحر الأحمر إلى كنيسة الغردقة 14 فبراير 2019.

وصول جثمان أسقف البحر الأحمر إلى كنيسة الغردقة 14 فبراير 2019.

وصول جثمان أسقف البحر الأحمر إلى كنيسة الغردقة 14 فبراير 2019.

وصول جثمان أسقف البحر الأحمر إلى كنيسة الغردقة 14 فبراير 2019.

وصول جثمان أسقف البحر الأحمر إلى كنيسة الغردقة 14 فبراير 2019.