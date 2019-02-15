شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تعلن عن حركة تنقلات وتعيينات جديدة بين رؤساء الوحدات المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، القرار رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٩، الخميس، بشأن إجراء حركة تنقلات وتعيينات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

Advertisements

وتضمنت الحركة -بحسب بيان- تعيين كل من محمود شحاتة بريك، رئيس الوحدة المحلية لمدينة ميت أبوغالب، نقلا من رئيس مركز ومدينة الزرقا، وأحمد مختار عبدالفتاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، نقلا من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، وكذلك ندب كل من هشام رفعت عثمان للعمل في وظيفة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور نقلا من وظيفة رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو وهشام ناصف قائما بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو نقلا من وظيفة نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا لشؤون المدينة.

وذكر البيان أنه تم الإبقاء على كل من اللواء أحمد عبدالمنصف إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وعماد حمدي حافظ، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، وحازم حواس قائما بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، ومجدي خاطر قائما بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ وآمال وحيد بركات رئيس الوحدة المحلية لمدينة الروضة ووجيه عبدالرازق عبدالغنى رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج.

وأضاف أن هذه الحركة تستهدف ضخ دماء جديدة بالمحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين موجهة بضرورة الالتزام بجميع التعليمات والاهتمام بمنظومة النظافة والتصدي لجميع أشكال التعديات والمخالفات وتطبيق القانون.