شكرا لقرائتكم خبر عن مياه أسيوط: نجحنا في احتواء أزمة بقعة المواد البترولية بنهر النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد في احتواء أزمة مواجهة بقعة المواد البترولية «سولار» المتسربة إلى النيل والقادمة من سوهاج بعد إنهاء إجراءاتها الاحترازية على امتداد نهر النيل بدءًا من مركز صدفا وحتى مركز ديروط لمواجهة تلك البقعة البترولية.

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وبحسب بيان، الخميس، جرى ترقب البقعة البترولية أمام مآخذ المحطات وتتبعها عبر وسائل النقل النهري، بالإضافة إلى السحب المستمر لعينات المياه من قبل الكميائيين بمختلف معامل الشركة، والاطمئنان على سلامة نتائجها، ضمانًا لاستمرار الثقة بين عملائها الكرام والتي تضعها الشركة بسواعد جميع أبنائها من أهم أهدافها.

وصرح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه تم متابعة الموقف باستمرار من خلال السحب المتتابع لعينات المياه من مختلف مآخذ المحطات للتأكد من سلامة المياه التي تضخ للمواطنين، مضيفًا أنه تم تشغيل جميع محطاتنا المرشحة بكامل طاقتها حتى يتمتع المواطنين بتوافر المياه على مدار اليوم بعد تجاوز الأزمة.

وأكد رئيس قطاع المعامل أن نتائج جميع العينات المأخوذة بلا استثناء مطابقة للمعايير القياسية لوزارة الصحة، مضيفًا أن أهم ما يشغل جميع العاملين بمياه أسيوط هو تقديم قطرات مياه نقية لأي مواطن في أي مكان بجميع المناطق بالمحافظة.