شكرا لقرائتكم خبر عن مدير هيئة الاستثمار: لا نروج بالدعم ولكن بالفرص والعائد المرتفع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محسن عادل، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن المستثمرين ركزوا أنظارهم في الآونة الأخيرة على محافظتي بني سويف والفيوم، لوجود عمالة قليلة التكلفة والقرب من القاهرة وسهولة الوصول إلى الخامات وتصدير المنتجات.

وأشار «عادل» خلال المؤتمر السنوي السادس لمؤسسة النداء، الخميس، إلى أن هيئة الاستثمار تركز على أحداث نقلة بالصعيد على المدى الطويل، وأن الترويج حاليا لا يعتمد على تسويق ما يتم تقديمه من دعم ولكن على وجود فرص حقيقية وعائد مرتفع على الاستثمار، حيث جرى مؤخرا حصر ٧٨٠٠ فرصة استثمارية جيدة أكثر من نصفهم بالصعيد كما يركز التسويق أيضًا على توافر خدمات الاستثمار في المرحلة الحالية كالنقل واللوجستيات والتبريد واختتم بأن ملف تخصيص الأراضي سينال عناية أكبر في الفترة المقبلة.