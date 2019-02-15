شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد فوزي يكشف أسرارًا خاصة عن زواج السندريلا والعندليب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مفيد فوزي، إن سعاد حسني كانت على استعداد لأن تعيش ممرضة عند عبدالحليم حافظ وكانت على استعداد لأن تتزوجه.

وأضاف فوزي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عبدالحليم حافظ أبلغ سعاد حسنى أنه لن يستطيع الزواج، حينها قالت له لماذا لا نعلن الزواج، وأجاب أن فنه أهم، وبادرته أيضا سعاد حسني بأن فنها أهم، ثم انقطعت العلاقة بين الثنائي.

وتابع أنه كان يخفي عن سعاد حسني زائرات عبدالحليم حافظ لأنها كانت تشعر بالغيرة الشديدة عليه، موضحا أن سعاد حسني لم تنتحر وماتت بسبب مرض الاكتئاب.