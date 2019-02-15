شكرا لقرائتكم خبر عن «تشريعية النواب»: الكلمة للشعب في الموافقة على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن «الجماعات الإرهابية وإعلام تركيا وقطر يحاولون تضليل الشعب المصري بشأن التعديلات الدستورية».
وأضاف «الشريف»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين عبر فضائية «الرافدين+»، أن موافقة أعضاء البرلمان على التعديلات الدستورية من حيث المبدأ فقط تتبعه الإحالة للجنة التشريعية وبعدها يتم العرض مجددا على الجلسة العامة للبرلمان.
وأشار إلى أن الكلمة للشعب وفصل الخطاب في التعديلات الدستورية سيكون للمواطن المصري فقط.
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