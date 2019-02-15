شكرا لقرائتكم خبر عن كبير الأثريين بـ«الآثار» يدعو للاستثمار في عيد الحب: «هيدخّل ملايين لمصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مجدي شاكر، كبير الأثريين في وزارة الآثار المصرية، إن الحضارة المصرية قامت على الحب والعشق، «وعندنا دلوقتي رئيس بيحب البلد وبعد شهرين مؤتمر الشباب الأفريقي».

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وأضاف «شاكر»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، اليوم الخميس، أن «مصر صنعت الحب، وقصة إيزيس وأوزوريس تمثل الحب كله، وأرجو العام المقبل ننظم الاحتفال بهذا العيد، ووزارة السياحة تعمل مهرجانا كبيرا جدا والدولة تستفيد للاستثمار في هذا العيد».

وأشار إلى «الناس في الخارج بيخترعوا أحداث، لكن مصر عندنا قصص حب في الحضارة علينا استغلالها جيدا، تاريخنا ملهم ولازم نفكر بره الصندوق ونستغل الأحداث دي في إدخال الربح لمصر».

وأضاف أن مصر يجب أن يزورها 100 مليون سائح، فنحن «بلد الحضارة».