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نائب يكشف مفاجأة بشأن موافقة البرلمان على تعديل الدستور

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البرلماني سعيد حساسين، إن مجلس النواب لم يوافق كما روّج الإعلام المغرض والمُعادي لمصر على التعديلات الدستورية، ولكنه أحال التعديلات إلى اللجنة التشريعية لمناقشتها.

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وأضاف «حساسين» في برنامج «انفراد» عبر فضائية «الرافدين+»: «كل اللي وافق عليه مجلس النواب إحالة التعديلات للجنة التشريعية لعمل حوار مجتمعي كبير أوي وكل واحد يقول رأيه وفي الآخر تطلع تقرير يُعرض على المجلس مرة أخرى للنظر فيه».

وتابع: «الموضوع كبير، مش في يوم وليلة مجلس النواب هيوافق وهيقر التعديلات، متسمعوش لإعلام الإخوان الإرهابي».

وأشار «حساسين» إلى أن «مجلس النواب شهد مدعكة وكل نائب قال رأيه بكل صراحة دون إرهاب وتخويف»، بحسب قوله.

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