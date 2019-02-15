شكرا لقرائتكم خبر عن بنك مصر: قرض صندوق النقد أعطى شهادة ثقة للاقتصاد المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن البنك يسعى لفتح فرع له في الصومال، وتوسيع قاعدة البنك في أفريقيا من خلال خطة تهدف لتفح فروع ومكاتب تمثيل في 22 دولة أفريقية.

وأضاف «المغربي»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الخميس، أن السوق الأفريقية سوقة واعدة، وأن البنك يدعم الشركات المصرية للاستثمار هناك.

وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي، قال «المغربي»، إن قوة القرض ليس في الـ12 مليار دولار مبلغ القرض، ولكن تكمن قوته في شهادة الثقة التي أعطاها الصندوق للاقتصاد المصري ومصر، وأيضًا مساندته لمصر من خلال تقديم الدعم التقني، ومساهمته في استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي.