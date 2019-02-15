شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العرابي: السيسي لديه رؤية واسعة لإنهاء المشاكل الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير محمد العرابي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول رئيس مصري يشارك في مؤتمر ميونيخ منذ إنشائه ويلقي كلمة مصر بها.

وأضاف «العرابي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» عبر فضائية «الرافدين+» مع سعيد حساسين، أن الرئيس السيسي لديه رؤية واسعة لإنهاء المشاكل الإقليمية التي تهدد السلام في كل دول العالم.

وأشار «العرابي» إلى أن «مصر ستحقق فوائد عدة من المشاركة في مؤتمر ميونيخ، وسنعرف كيف يفكر العالم تجاه منطقتنا»، مشددا على ضرورة التواصل المصري مع كافة قيادات العالم.