شكرا لقرائتكم خبر عن «دفاع النواب»: العالم على وعي كامل بموقف مصر الشجاع في مواجهة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الأمن القومي والدفاع بمجلس النواب، إن مصر حققت انفرادًا بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر ميونيخ لإطلاع العالم على مشاكل المنطقة.
وقال «الكدواني»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، عبر فضائية «الرافدين+»، إن نجاح مصر في مكافحة الإرهاب ومواجهة المخططات المفزعة التي كانت تواجه مصر سبب في دعوة مصر لحضور المؤتمر.
وأضاف أن العالم على وعي كامل بموقف مصر الشجاع في مواجهة الجماعات الإرهابية بخطط ناجحة وناجزة أسفرت عن القضاء على المتمردين.
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